Глава ОКР видит одну из основных задач организации в восстановлении доверия партнеров

НОВО-ОГАРЕВО, 21 июня. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков видит главную задачу Олимпийского комитета России после полного восстановления его прав в возврате доверия международных партнеров к структуре комитета и его деятельности, об этом он заявил в четверг в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заметив, что в настоящее время подготовлен ряд предложений Международному олимпийскому комитету по совместным мероприятиям в России.

"Безусловно, что международное направление, международная деятельность Олимпийского комитета является одним из приоритетов нашей работы. В этом смысле ОКР является неким институтом спортивной дипломатии. И после того, как Олимпийский комитет России был полностью восстановлен в правах в конце февраля этого года, безусловно, наша главная задача - вернуть доверие наших международных партнеров к самой структуре ОКР, к тем делам, которые мы делаем. Мы сейчас как раз готовим ряд предложений МОК", - сказал Поздняков.

По его словам, предложения подготовлены также подразделению Международного олимпийского комитета - Олимпийской солидарности - "с конкретным набором мероприятий, которые мы готовы совместно с МОК реализовывать у нас в России".

Глава ОКР остановился на подготовке к Олимпийским играм - 2020 в Токио. "Безусловно, нужно здесь концентрированно, вместе с министерством спорта, с другими (ведомствами - прим. ТАСС), с общероссийскими спортивными федерациями и другими структурами слаженно подойти к этой работе", - отметил глава ОКР. Он отметил, что "следующие зимние олимпийские игры будут через четыре года в Пекине, и к ним также нужно готовиться". "То есть, перед нами стоит очень много серьезных задач, которые, безусловно, будут требовать вашей поддержки и вашего внимательного отношения к этой отрасли",- заключил Поздняков.

"Будем работать", - сказал президент РФ.

Поздняков поблагодарил Путина за поздравления в связи с избранием президентом Олимпийского комитета России, заметив, что для него большая честь возглавить ОКР. "Я как человек, посвятивший всю свою жизнь спорту в разных ипостасях, видел успехи, заметные успехи в этой отрасли", - сказал Поздняков, поблагодарив президента РФ за системный и внимательный подход к развитию отечественного спорта.

Он поздравил Путина и всех болельщиков с успешным стартом чемпионата мира, а также с двумя победами российской сборной.

Президент РФ обратил внимание на успехи по другим направлениям в спорте. "Да, нам есть чем гордиться, буквально сегодня заканчивается чемпионат Европы по фехтованию, и шесть из 12 медалей золотых завоевали наши спортсмены", - сказал на это Поздняков. По его словам, это результат системного подхода к подготовке сборных команд. "Одну из моделей подготовки фехтовальщиков, которую я в предыдущей своей работе использовал, я готов использовать и в работе Олимпийского комитета России", - сказал он.