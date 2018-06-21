Главный тренер ФК "Хоффенхайм" Нагельсманн возглавит "Лейпциг" в сезоне-2019/20

ТАСС, 21 июня. Наставник футбольного клуба "Хоффенхайм" Юлиан Нагельсманн станет главным тренером "Лейпцига" с начала сезона-2019/20. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Лейпцига".

Нагельсманн подписал с "Лейпцигом" четырехлетний контракт. Соглашение специалиста с "Хоффенхаймом" рассчитано до 2022 года, однако в нем был пункт о сумме отступных, который вступает в силу с начала сезона-2019/20. Руководство "Лейпцига" воспользовалось этой возможностью, но условия сделки пока не разглашаются.

"Нагельсманн был главным кандидатом на этот пост, - говорится в сообщении пресс-службы. - Он станет главным тренером нашей команды, начиная с сезона-2019/20. В связи с его текущим контрактом в "Хоффенхайме" "Лейпциг" не станет делать никаких дополнительных заявлений относительно сделки. Наставник будет представлен в качестве главного тренера после окончания следующего чемпионата Германии".

Немецкий специалист возглавил "Хоффенхайм" в 2016 году в возрасте 28 лет, став самым молодым тренером в истории бундеслиги. В 2017 году клуб под его руководством занял 4-е место, получив путевку в Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне Нагельсманн улучшил свое достижение, приведя команду к бронзовым медалям чемпионата Германии.