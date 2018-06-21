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Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по фехтованию

Спорт
21 июня, 22:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Следующий чемпионат Европы пройдет в Люксембурге в 2019 году

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ТАСС, 21 июня. Сборная России по фехтованию заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете на чемпионате Европы по фехтованию, который завершился в сербском Нови-Саде. Россияне завоевали шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

Второе место в общем зачете заняла сборная Франции, в активе которой два золота, два серебра и две бронзы. Третьими стали итальянцами, выигравшие одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые награды.

В личных соревнованиях сборная России выиграла три золотые медали. Чемпионами Европы стали рапирист Алексей Черемисинов, саблистка Софья Великая и рапиристка Инна Дериглазова. В командных соревнованиях золотые медали выиграли рапиристы, шпажисты и саблистки.

Саблист Камиль Ибрагимов выиграл серебро, также второе место заняла женская сборная по фехтованию на рапирах. Бронзовые медали завоевали саблист Дмитрий Даниленко, саблистка Светлана Шевелева и шпажистка Виолетта Колобова.

Этот чемпионат стал самым успешным для российской сборной с 2012 года, когда российские фехтовальщики выиграли 11 медалей (7-1-3). В прошлом году сборная России стала второй в общекомандном зачете (3-6-1), уступив лидерство итальянцам (4-3-4).

Следующий чемпионат Европы пройдет в Люксембурге в 2019 году.

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