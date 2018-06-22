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Футболист "Андерлехта" Идрисса Думбия перешел в "Ахмат"

Спорт
22 июня, 1:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

О подробностях трансфера 20-летнего ивуарийца не сообщается

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ТАСС, 22 июня. Полузащитник Идрисса Думбия перешел из футбольного клуба "Андерлехт" в грозненский "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

О подробностях трансфера 20-летнего ивуарийца не сообщается.

Думбия выступал за "Андерлехт" с 2016 года. Сезон-2017/18 он провел на правах аренды в составе другой бельгийской команды "Зюлте-Варегем", в составе которой забил один гол и сделал одну результативную передачу в 34 матчах. За "Андерлехт" футболист провел пять матчей.

В минувшем сезоне "Ахмат" занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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