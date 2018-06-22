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"Финикс" выбрал Деандре Эйтона под первым номером на драфте НБА

Спорт
22 июня, 4:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Словенский 19-летний защитник Лука Дончич, выступавший за испанский "Реал", был выбран под третьим номером "Атлантой", но затем обменян в "Даллас"

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Комиссионер НБА Адам Сильвер и Деандре Эйтон на драфте новичков 2018 года в Нью-Йорке

Комиссионер НБА Адам Сильвер и Деандре Эйтон на драфте новичков 2018 года в Нью-Йорке

© AP Photo/Kevin Hagen

ТАСС, 22 июня. Деандре Эйтон стал первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), 19-летний центровой, родившийся на Багамах, был выбран клубом "Финикс". Церемония проходит в Barclays Center в Нью-Йорке.

Под вторым номером "Сакраменто" выбрал форварда Марвина Бэгли, третий номер драфта словенский защитник Лука Дончич стал игроком "Атланты", но затем был обменян в "Даллас". Под четвертым номером "Мемфис" выбрал центрового Джарена Джексона, под пятым "Даллас" выбрал разыгрывающего Трэя Янга, которого потом обменяли в "Атланту" на Дончича.

Эйтон, имеющий рост 2,16 м и вес 118 кг, на студенческом уровне выступал за университет штата Аризона, где базируется клуб "Финикс". В прошедшем сезоне в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) он набирал в среднем 19,5 очка, делал 10,7 подбора.

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