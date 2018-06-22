Финский нападающий "Торонто" Аалтонен проведет следующий сезон в КХЛ

ТАСС, 22 июня. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Миро Аалтонен вернется в следующем сезоне в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом сообщает журналист TSN Даррен Дрегер со ссылкой на агента игрока.

В прошедшем сезоне Аалтонен играл только за фарм-клуб "Торонто", с которым стал чемпионом Американской хоккейной лиги (АХЛ). Он провел 84 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых забросил 24 шайбы и сделал 32 результативные передачи. В НХЛ 25-летний финн не провел ни одной встречи.

Аалтонен выступал в сезоне-2016/17 за "Витязь". В 59 матчах он забросил 19 шайб и сделал 25 результативных передач.