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Финский нападающий "Торонто" Аалтонен проведет следующий сезон в КХЛ

Спорт
22 июня, 8:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В прошедшем сезоне форвард играл только за фарм-клуб "Торонто"

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ТАСС, 22 июня. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Миро Аалтонен вернется в следующем сезоне в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом сообщает журналист TSN Даррен Дрегер со ссылкой на агента игрока.

В прошедшем сезоне Аалтонен играл только за фарм-клуб "Торонто", с которым стал чемпионом Американской хоккейной лиги (АХЛ). Он провел 84 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых забросил 24 шайбы и сделал 32 результативные передачи. В НХЛ 25-летний финн не провел ни одной встречи.

Аалтонен выступал в сезоне-2016/17 за "Витязь". В 59 матчах он забросил 19 шайб и сделал 25 результативных передач.

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