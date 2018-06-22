Бой между Орловским и Абдурахимовым пройдет на турнире UFC в Москве

ТАСС, 22 июня. Бой между россиянином Шамилем Абдурахимовым и белорусом Андреем Орловским состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом написал Орловский в Instagram.

"Официально, я дерусь на турнире UFC в Москве. Соперник очень сильный и опасный", - подписал Орловский фотографию, анонсирующую его бой с Абдурахимовым.

It’s on !!!! I’ll fight in #UFCMoscow September 15th .... Tuff / Dangerous opponent .... / ОФИЦИАЛЬНО !! Я дерусь на турнире #ufcмосква .... Соперник очень сильный и опасный .... #AndreiArlovski #AndreiThePitBullArlovski #OriginalPitBull #warlovski #foreverfighting #mma #ufc #ArlovskiWillBeReady#awesome #ufcfirsttimeinmoscow #ufcrussia Публикация от Andrei Arlovski (@andreiarlovski) 21 Июн 2018 в 6:38 PDT

Орловский является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе. 39-летний белорус одержал 26 побед (17 нокаутом) и потерпел 15 поражений. В активе 36-летнего Абдурахимова 18 побед (восемь нокаутом) и четыре поражения.

Первый турнир UFC в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе "Олимпийский". Соревнования смогут посетить порядка 17 тыс. зрителей, а руководство организации рассчитывает продать не менее 15 тыс. билетов.

Главным поединком турнира станет бой супертяжеловесов - россиянина Алексея Олейника и новозеландца Марка Ханта.