Сноубордист Олюнин успешно перенес операцию и надеется выступить в сезоне-2019/20

САМАРА, 22 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский сноубордист Николай Олюнин успешно перенес операцию на колене в Германии и рассчитывает восстановиться к сезону-2019/20. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Олюнин получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу в Пхёнчхане. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Позднее ему была сделана операция в Южной Корее. Ранее сообщалось, что спортсмен может пропустить следующий сезон.

"Все хорошо, я нахожусь в своем родном городе Красноярске. Операция прошла успешно, настраиваю себя на успешную реабилитацию, которая пройдет через шесть недель. Следующий сезон придется пропустить. Если бог даст, то к сезону-2019/20 вернусь", - заявил 26-летний спортсмен.

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи.