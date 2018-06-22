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Принцесса Японии Такамадо посетит в Екатеринбурге показательные выступления по кюдо

Спорт
22 июня, 12:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня./ТАСС

Семинар и показательные выступления по искусству стрельбы из традиционного японского лука пройдут в Екатеринбурге 23 июня

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Принцесса Японии Хисако Такамадо (в центре)

Принцесса Японии Хисако Такамадо (в центре)

© Станислав Красильников/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня./ТАСС/. Принцесса Японии Хисако Такамадо посетит в Екатеринбурге показательные выступления по стрельбе из традиционного японского лука (кюдо). Об этом сообщает департамент информполитики региона.

"23 июня в 14:00 во Дворце игровых видов спорта откроются семинар и показательные выступления по искусству стрельбы из традиционного японского лука от мастеров Всеяпонской федерации кюдо. В мероприятии ожидается участие принцессы Японии Хисако Такамадо", - говорится в сообщении.

Кюдо - одно из классических японских боевых искусств, национальное достояние страны. Техники стрельбы из лука, применяемые самураями на полях сражений (кюдзюцу), постепенно дали рождение новому философскому подходу - кюдо ("путь лука"). В эпоху Эдо (1603-1868) кюдо было первым в списке бугэй дзюхаппан - 18 боевых искусств, мастерское владение которыми считалось обязательным для самурая. В настоящее время в Японии кюдо занимаются свыше полумиллиона человек.

До сих пор искусство стрельбы из лука изучают члены императорской семьи, лук и стрелы используют в синтоиских храмовых церемониях, во многих школах и университетах оно включено в учебную программу.

Принцесса Такамадо также практикуется в искусстве стрельбы из лука и является почетным президентом Всемирной федерации кюдо.

Ранее ТАСС сообщал, что принцесса в качестве почетного председателя Японской футбольной ассоциации 19 июня присутствовала на матче сборной страны против команды Колумбии (2:1) в Саранске, а также посетила музей имени Степана Эрьзи и краеведческий музей города. 21 июня в Казани она посетила тренировку национальной команды, а также побывала в Национальном музее Республики Татарстан и Казанском Кремле. 24 июня в Екатеринбурге пройдет матч Япония - Сенегал, который принцесса также планирует посетить.

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