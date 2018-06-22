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Поздняков: восстановить представительство России в МОК будет главной задачей ОКР

Спорт
22 июня, 12:43 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 22, июня. /ТАСС

Поздняков был избран президентом Олимпийского комитета России 29 мая

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Глава ОКР Станислав Поздняков

Глава ОКР Станислав Поздняков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Восстановление российских позиций в Международном олимпийском комитете (МОК), а возможно и их увеличение, будет главной задачей Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Безусловно, наша главная задача сейчас как минимум восстановить, а то и увеличить количество россиян - членов МОК", - сообщил Поздняков.

Комментируя встречу с президентом России Владимиром Путиным, прошедшую в Сочи 21 июня, Поздняков рассказал: "Встреча прошла в конструктивной рабочей обстановке, обсуждались вопросы международной деятельности ОКР, деятельности организации как инструмента спортивной дипломатии, подготовку сборной России к Играм 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине".

29 мая Поздняков был избран президентом ОКР. Еще одним претендентом на данный пост был четырехкратный олимпийский чемпион и почетный член МОК Александр Попов. Александр Жуков, занимавший пост главы ОКР на протяжении восьми последних лет, решил не баллотироваться на новый срок из-за высокой загруженности, он занимает пост первого заместителя председателя Госдумы РФ.

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