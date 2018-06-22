Женская сборная России опустилась на 27-е место в рейтинге ФИФА

ТАСС, 22 июня. Женская сборная России опустилась на одну строчку и занимает 27-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Российская команда имеет в своем активе 1702 очка. Возглавляет рейтинг сборная США с 2114 очками, на второе место поднялись немки, набравшие 2049 очков, третье место с 2032 очками занимает сборная Франции. На четвертом и пятом местах в обновленном рейтинге идут команды Англии (2026) и Канады (2009) соответственно, шестые - японки (1988), на седьмом месте - команда Бразилии (1985), на восьмом - Австралии (1979), на девятом - сборная Нидерландов (1977), на 10-м - команда КНДР (1955).

Следующая версия рейтинга будет опубликована 28 сентября.