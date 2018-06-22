Олимпийская гордость и легенда советского бокса

Лагутин был одним из сильнейших боксеров-любителей в весовой категории до 71 кг, победив на Олимпиадах 1964 и 1968 годов.

Борис Лагутин родился 24 июня 1938 года в Москве и начал заниматься боксом лишь в 17 лет — невероятно поздно по профессиональным меркам. Тем не менее, как и у всех подростков послевоенной поры, у Бориса была достаточная "уличная" закалка — он занимался почти всеми дворовыми играми, бегал на лыжах. Футбол, волейбол, хоккей — игровые виды спорта развивают координацию и реакцию, так что в бокс Лагутин пришел вполне подготовленным спортсменом.

Осталось лишь поставить ему технику, а чего у парня было с избытком — так это упорства и желания побеждать. Эти качества в итоге и позволили ему стать одним из сильнейших боксеров-любителей 60-х годов во всех весовых категориях.

Лагутин начинал заниматься во дворце спорта "Крылья Советов" на Ленинградском проспекте столицы у тренера Владимира Тренина. И уже через несколько лет добился невероятных успехов. Наставник сразу выделил талантливого парня, который не имел никакой школы, и работал с ним индивидуально, поставив отличную технику.

Начинал Лагутин в категории до 63 кг, при этом его рост превышал 180 см — что и предопределило его фирменную тактику ведения боев. Действовал Лагутин на дистанции, пользуясь преимуществами своего роста и длинных рук, и противостоять ему можно было, лишь сближаясь. А этого советский боксер не позволял.

На Олимпиаду — за пять лет

В 20 лет Лагутин уже стал чемпионом Москвы, а вскоре отобрался на Олимпийские игры 1960 года в категории до 71 кг, победив сильнейшего боксера страны Юрия Громова. По спортивному принципу Лагутин поехал на свои первые Игры в Риме, где завоевал бронзовую медаль, проиграв лишь в полуфинале — будущему чемпиону, своему ровесник американцу Уилберту Макклюру.

Это поражение так и осталось единственным в 29 поединках любительской карьеры Лагутина. Почувствовав вкус олимпийских побед (первые два боя в Риме завершились за явным преимуществом советского бойца — прим. ТАСС), он поставил перед собой задачу во что бы то ни стало покорить Олимп.

В те годы победить на Олимпиаде было едва ли не легче, чем пробиться на нее сквозь отборочное сито — уровень советского бокса был невероятно высоким. Но Лагутин доминировал в своей категории, пробившись на Олимпиады 1964 и 1968 годов, где ему уже равных не было.

Лагутин запомнился традиционным для советского бокса "умным", почти шахматным стилем ведения боев, когда главное было не столько "перебить" противника, сколько его переиграть. Непревзойденный мастер боя на дистанции, он часто использовал свою правую руку, но при этом умело вел бои и на средней и ближней дистанциях. Лагутина, казалось, невозможно было не то чтобы победить — а нанести ему хотя бы один серьезный удар. Недаром современники прозвали его "гроссмейстером ринга".

На Играх 1964 года в Токио Лагутин добрался до финала, где встретился с французом Жозефом Гонзалесом, не оставив тому шансов на золото. В Токио советские боксеры победили в общем зачете — золотые медали также выиграли Станислав Степашкин и Валерий Попенченко.

Дорогу к золоту открыла драка

На Олимпиаду 1968 года в Мехико Лагутин не должен был ехать. В стране зажглась новая звезда — Виктор Агеев, который был на три года моложе и выиграл чемпионаты страны и Европы в 1967 году. Но вмешалась случайность — Агеев был исключен из сборной за драку около московского ресторана, и на Олимпиаду отправился Лагутин.

Свой последний бой он провел в финале Игр 1968 года против кубинца Роландо Гарбея, который был на десять лет моложе и старался подавить советского ветерана движением и мощью. Но Лагутин не стал вступать с кубинцем в открытый бой, выждал момент и нанес фирменный удар правой, решив исход поединка. Кубинец продержался до конца боя, но Лагутин уже все контролировал, и судейское решение в его пользу было очевидным.

"Для всех спортсменов во всем мире наивысшим достижением в карьере является победа на Олимпийских играх, — сказал Лагутин в беседе с корреспондентом ТАСС. — Вот и у меня самыми ценными являются золотые медали Олимпийских игр 1964 и 1968 годов. Особенно ценна вторая из них, ведь тогда тренировочный процесс был прерван по независящим от меня причинам, я не был включен в сборную СССР. Тогда мне пришлось приложить огромные усилия для завоевания медали".

По мнению прославленного чемпиона, главный залог побед в боксе — сильный характер. "Конечно же, характер — важнейший компонент, — отметил он. — Если ты выходишь на ринг, то обязательно должен стремиться победить. Жажда победы придает сил в бою, ну а если этого нет, то бокс — просто не твоя стихия. Еще очень важно огромное трудолюбие, доведение своих навыков до автоматизма".

Карьера после спорта

Еще до начала боксерской карьеры Лагутин окончил Московский электромеханический техникум и работал по специальности на оборонном заводе. Однако после ухода из большого спорта олимпийскому чемпиону навыки электрика понадобились разве что в домашних делах. Окончив биологический факультет МГУ, он тем не менее стал работать в ЦК ВЛКСМ — ответственным организатором отдела спортивной и оборонно-массовой работы. Впоследствии возглавлял Федерацию бокса СССР.

В 1980-х годах Лагутин занимался общественной спортивной деятельностью — сопровождал олимпийский огонь московских Игр из Афин в советскую столицу, работал на руководящих должностях в популярном обществе "Спартак".

В 1990-е годы Лагутин возглавлял созданный им фонд помощи ветеранам спорта. Традиционным стал московский турнир на призы Бориса Лагутина с участием юных боксеров.

Игорь Лазорин