Как выглядят стадионы ЧМ-2018 из космоса и с земли

Чемпионат мира по футболу в России в самом разгаре, турнир стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Соревнования проходят на 12 стадионах в 11 городах страны.

Большинство стадионов было специально построено для проведения ЧМ-2018. Однако есть в их числе объекты, возведенные еще в советское время и реконструированные к мировому первенству. Главный из них — столичные "Лужники".

"Ростов-Арена"

Стадион был сооружен специально для чемпионата мира. Строительство объекта, расположенного на левом берегу Дона, велось в 2013–2017 годах.

"Ростов-Арена" вмещает 45 тыс. зрителей. Примет пять матчей мирового первенства — четыре игры группового этапа и матч 1/8 финала.

После завершения чемпионата мира здесь будет базироваться футбольный клуб "Ростов".

"Самара-Арена"

Расположена в самой высокой точке Самары (в районе поселка Радиоцентр). Стадион был построен за четыре года, открытие состоялось в апреле 2018-го. Зрительские трибуны вмещают 45 тыс. болельщиков.

После завершения чемпионата мира арена будет передана футбольному клубу "Крылья Советов".

"Лужники"

Стадион был построен в 1956 году. Перед чемпионатом мира арена претерпела масштабную реконструкцию. Вместимость "Лужников" составляет 81 тыс. зрителей.

На базе стадиона пройдет семь матчей мирового первенства (четыре игры групповой стадии, один матч 1/8 финала, один из полуфинальных матчей, а также финал).

Стадион "Нижний Новгород"

Арена расположена на Стрелке — месте слияния Оки и Волги. "Нижний Новгород", как и многие другие объекты ЧМ, был построен специально для проведения мирового первенства. Зрительские трибуны стадиона способны вместить 45 тыс. болельщиков.

В рамках мундиаля здесь пройдут четыре матча группового этапа, матч 1/8 финала, а также четвертьфинал.

После завершения турнира стадион будет использоваться в качестве домашней арены нижегородского ФК "Олимпиец".

Стадион "Фишт"

Арена была построена в 2013 году и принимала соревнования, а также церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2014.

После окончания Игр стадион был реконструирован. Вместимость — 48 тыс. зрителей.

"Фишт" примет четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

"Волгоград-Арена"

Объект был построен для проведения чемпионата мира на месте бывшего Центрального стадиона на берегу Волги у Мамаева кургана. Арена способна вместить 45 тыс. болельщиков.

В рамках ЧМ-2018 здесь пройдут четыре матча группового этапа.

После чемпионата стадион станет домашним для футбольного клуба "Ротор".

"Екатеринбург-Арена"

Центральный стадион на время проведения чемпионата мира был переименован в "Екатеринбург-Арену". Объект был построен в 1957 году и реконструирован в ходе подготовки к мундиалю.

Во время чемпионата мира сборно-разборные трибуны стадиона смогут вместить 35 тыс. болельщиков; далее они будут демонтированы, и вместимость составит 25 тыс. человек.

Стадион является домашним для ФК "Урал".

"Казань-Арена"

Стадион стал первым из числа построенных в России для проведения чемпионата мира по футболу. Сдан в эксплуатацию в 2013 году.

Вместимость арены составляет 45 тыс. зрителей.

"Казань-Арена" — домашний стадион ФК "Рубин".

Съемка стадионов была организована Роскосмосом и произведена спутниками российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли.