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Бывший футболист "Спартака" Кавенаги считает, что Россия изменилась в лучшую сторону

Спорт
22 июня, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Фернандо Кавенаги выступал за московский "Спартак" с 2004 по 2006 год

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Фернандо Кавенаги

Фернандо Кавенаги

© ИТАР-ТАСС/ Игорь Уткин, архив

ТАСС, 22 июня. Бывший футболист московского "Спартака" аргентинец Фернандо Кавенаги считает, что Россия изменилась в лучшую сторону за последние 10 лет. Об этом он заявил в интервью "Газета.Ru".

"Россия, и в частности Москва изменились в лучшую сторону. Появились новые части города, разросся район Москва-Сити - раньше я его таким не видел. Столица России стала очень красивой. Местные жители относятся к нам просто чудесно, так что, повторюсь: я просто счастлив на этом чемпионате мира", - рассказал Кавенаги.

Фернандо Кавенаги выступал за московский "Спартак" с 2004 по 2006 год. За сборную Аргентины он провел четыре матча. 34-летний аргентинец прибыл в Россию на чемпионат мира, который продлится до 15 июля.

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