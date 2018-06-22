Бывший футболист "Спартака" Кавенаги считает, что Россия изменилась в лучшую сторону

ТАСС, 22 июня. Бывший футболист московского "Спартака" аргентинец Фернандо Кавенаги считает, что Россия изменилась в лучшую сторону за последние 10 лет. Об этом он заявил в интервью "Газета.Ru".

"Россия, и в частности Москва изменились в лучшую сторону. Появились новые части города, разросся район Москва-Сити - раньше я его таким не видел. Столица России стала очень красивой. Местные жители относятся к нам просто чудесно, так что, повторюсь: я просто счастлив на этом чемпионате мира", - рассказал Кавенаги.

Фернандо Кавенаги выступал за московский "Спартак" с 2004 по 2006 год. За сборную Аргентины он провел четыре матча. 34-летний аргентинец прибыл в Россию на чемпионат мира, который продлится до 15 июля.