Биатлонистка Глазырина отозвала апелляцию в CAS на решение о дисквалификации

ТАСС, 22 июня. Россиянка Екатерина Глазырина отозвала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о дисквалификации со стороны Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом говорится в пресс-релизе IBU, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

10 февраля 2017 года Глазырина была временно отстранена от соревнований на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В декабре 2016 года Макларен передал Международному олимпийскому комитету (МОК) и спортивным федерациям вторую часть своего доклада, документы и переписку Григория Родченкова с другими лицами, в которой, как следует из начатого расследования, фигурировала и фамилия Глазыриной.