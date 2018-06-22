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Биатлонистка Глазырина отозвала апелляцию в CAS на решение о дисквалификации

Спорт
22 июня, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Глазырина была временно отстранена от соревнований 10 февраля 2017 года

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Екатерина Глазырина

Екатерина Глазырина

© Евгений Тумашов/ТАСС

ТАСС, 22 июня. Россиянка Екатерина Глазырина отозвала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о дисквалификации со стороны Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом говорится в пресс-релизе IBU, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

10 февраля 2017 года Глазырина была временно отстранена от соревнований на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В декабре 2016 года Макларен передал Международному олимпийскому комитету (МОК) и спортивным федерациям вторую часть своего доклада, документы и переписку Григория Родченкова с другими лицами, в которой, как следует из начатого расследования, фигурировала и фамилия Глазыриной.

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