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Гунько назначен главным тренером академии футбольного клуба "Спартак"

Спорт
22 июня, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ранее специалист возглавлял "Спартак-2", выступающий в Футбольной национальной лиге

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Дмитрий Гунько

Дмитрий Гунько

© Роман Кручинин/ТАСС

ТАСС, 22 июня. Дмитрий Гунько назначен на пост главного тренера академии московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

На этом посту он сменит Владимира Бодрова, который возглавлял академию "Спартака" с ноября 2008 года.

С января 2017 года по май 2018 года Гунько работал на посту главного тренера "Спартака-2", выступающего в Футбольной национальной лиге. В мае он покинул эту должность по истечении контракта, который было решено не продлевать по обоюдному согласию сторон. До этого он возглавлял спартаковский дубль с 2008 по 2012 год, который трижды приводил к победе в молодежном первенстве страны.

С марта по май 2014 года он исполнял обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Валерия Карпина. Позднее Гунько работал в качестве советника генерального директора по развитию молодежного футбола "Спартака". В июне 2015 года он стал спортивным директором академии клуба.

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