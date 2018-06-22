Гунько назначен главным тренером академии футбольного клуба "Спартак"

ТАСС, 22 июня. Дмитрий Гунько назначен на пост главного тренера академии московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

На этом посту он сменит Владимира Бодрова, который возглавлял академию "Спартака" с ноября 2008 года.

С января 2017 года по май 2018 года Гунько работал на посту главного тренера "Спартака-2", выступающего в Футбольной национальной лиге. В мае он покинул эту должность по истечении контракта, который было решено не продлевать по обоюдному согласию сторон. До этого он возглавлял спартаковский дубль с 2008 по 2012 год, который трижды приводил к победе в молодежном первенстве страны.

С марта по май 2014 года он исполнял обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Валерия Карпина. Позднее Гунько работал в качестве советника генерального директора по развитию молодежного футбола "Спартака". В июне 2015 года он стал спортивным директором академии клуба.