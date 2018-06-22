РУСАДА дисквалифицировало четырех спортсменов за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 22 июня. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение дисквалифицировать самбистов Владислава Бондаренко и Юрия Пермякова, борца Гаджи Гамзатова и прыгунью на лыжах с трамплина Айсылу Фахретдинову за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Отмечается, что срок отстранения двух самбистов начинается 26 марта 2018 года. Бондаренко дисквалифицирован на два года, Пермяков - на четыре.

Срок дисквалификации Гамзатова составил четыре года начиная с 6 февраля 2018 года. Фахретдинова также дисквалифицирована на четыре года начиная с 20 февраля 2018 года.