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РУСАДА дисквалифицировало четырех спортсменов за нарушение антидопинговых правил

Спорт
22 июня, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Отстранены Владислав Бондаренко, Юрий Пермяков, Гаджи Гамзатов и Айсыла Фахретдинова

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Здание РУСАДА

Здание РУСАДА

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

ТАСС, 22 июня. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение дисквалифицировать самбистов Владислава Бондаренко и Юрия Пермякова, борца Гаджи Гамзатова и прыгунью на лыжах с трамплина Айсылу Фахретдинову за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Отмечается, что срок отстранения двух самбистов начинается 26 марта 2018 года. Бондаренко дисквалифицирован на два года, Пермяков - на четыре.

Срок дисквалификации Гамзатова составил четыре года начиная с 6 февраля 2018 года. Фахретдинова также дисквалифицирована на четыре года начиная с 20 февраля 2018 года.

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