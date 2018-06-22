Введение двухматчевых противостояний в Кубке России должно быть утверждено 29 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Введение двухматчевых противостояний в Кубке России на стадиях четвертьфинала и полуфинала должно быть утверждено на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), которое состоится 29 июня. Об этом по итогам общего собрания Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) рассказал журналистам глава лиги Сергей Прядкин.

В последний раз двухматчевый формат использовался в розыгрыше Кубка страны в сезоне-2006/07.

"Мы по просьбе РФС рассмотрели кое-какие дополнения к проведению Кубка России, будем ходатайствовать о том, чтобы хотя бы в этом сезоне проводить стадии четвертьфинала и полуфинала в два матча. Финал - одна игра. Это была просьба и РФС, и клубов", - сказал Прядкин.

"До такой степени плотный календарь, что по-другому невозможно это внести", - добавил Прядкин.

Исполком РФС состоится 29 июня.