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Колобков поблагодарил российских фехтовальщиков, занявших первое место в общем зачете ЧЕ

Спорт
22 июня, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Российские спортсмены на чемпионате Европы по фехтованию завоевали 11 медалей

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков благодарен российским фехтовальщикам, которые заняли первое место в медальном зачете чемпионата Европы. Об этом он сказал ТАСС.

Российские спортсмены на чемпионате Европы по фехтованию, который прошел в сербском городе Нови-Сад, завоевали 11 медалей - 6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые.

"Наши фехтовальщики самые лучшие, что тут еще скажешь! Ребята, вы - молодцы, спасибо. Особенные слова поздравления Софье Великой, которая успешно вернулась в строй команды после декрета - это ее второй турнир и второе золото подряд", - сказал Колобков, олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах.

Золото чемпионата Европы завоевали Великая (сабля), Алексей Черемисинов (рапира), Инна Дериглазова (рапира), мужская сборная (в рапире и шпаге) и женская сборная (сабля). Второе место в медальном зачете заняла сборная Франции, в активе которой шесть наград (2 золота, 2 серебра, 2 бронзы), третьими стали итальянцы (1, 4, 3).

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