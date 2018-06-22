ФК "Кубань" сменил название на "Урожай"

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Краснодарская "Кубань" сменила название на "Урожай" и в предстоящем сезоне примет участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

"Сегодня "Урожай" получил лицензию Российского футбольного союза (РФС). В сезоне-2018/19 клуб будет участвовать в ПФЛ. В ближайшее время будет объявлен состав команды, тренерский и административный штаб. Сейчас разрабатывается символика клуба", - сказал замгубернатора.

Он не уточнил, насколько будет изменен состав игроков.

Ранее стало известно, что "Кубань" не смогла пройти процедуру лицензирования РФС из-за финансовых долгов. В связи с этим клуб снялся с чемпионата Футбольной национальной лиги, где должен был принять участие в следующем сезоне. Позднее было предложено переименовать его и под новым названием заявить для участия в ПФЛ. Прошедший сезон ФНЛ "Кубань" завершила на девятом месте.

Также сообщалось, что долги "Кубани" составляют около 3,2 млрд рублей, а задолженности перед игроками - от трех до пяти месяцев.