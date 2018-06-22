Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Кубань" сменил название на "Урожай"

Спорт
22 июня, 18:05 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 22, июня. /ТАСС

Клуб получил лицензию Российского футбольного союза и в сезоне-2018/19 будет участвовать в ПФЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Краснодарская "Кубань" сменила название на "Урожай" и в предстоящем сезоне примет участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

"Сегодня "Урожай" получил лицензию Российского футбольного союза (РФС). В сезоне-2018/19 клуб будет участвовать в ПФЛ. В ближайшее время будет объявлен состав команды, тренерский и административный штаб. Сейчас разрабатывается символика клуба", - сказал замгубернатора.

Он не уточнил, насколько будет изменен состав игроков.

Ранее стало известно, что "Кубань" не смогла пройти процедуру лицензирования РФС из-за финансовых долгов. В связи с этим клуб снялся с чемпионата Футбольной национальной лиги, где должен был принять участие в следующем сезоне. Позднее было предложено переименовать его и под новым названием заявить для участия в ПФЛ. Прошедший сезон ФНЛ "Кубань" завершила на девятом месте.

Также сообщалось, что долги "Кубани" составляют около 3,2 млрд рублей, а задолженности перед игроками - от трех до пяти месяцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ
2
Эксперты: снижение рейтинга кабмина было ожидаемым после формирования его нового состава
3
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
4
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове
7
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости