Глава совета директоров клуба: "Балтика" способна улучшить результат в ФНЛ в этом сезоне

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Калининградский футбольный клуб "Балтика" способен улучшить по сравнению с прошлым сезоном результат в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), где он выступает в настоящее время. Такое мнение высказал журналистам председатель совета директоров клуба, заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

"Мы точно рассчитываем на попадание в стыки (стыковые матчи за право выступать в премьер-лиге - прим. ТАСС). Я очень осторожно озвучиваю цели, но я считаю, что команда способна достигать самых высоких результатов в этом году в ФНЛ", - сказал Шендерюк-Жидков.

Он добавил, что 15 июня, когда в область прибыл новый тренер клуба Валерий Непомнящий, который сменил Игоря Черевченко после окончания прошлого сезона, у них прошла встреча с губернатором региона Антоном Алихановым, где он поставил задачу улучшить результат.

"Балтика" заняла пятое место в завершившемся розыгрыше Футбольной национальной лиги.