Прядкин: клубы РФПЛ в сезоне-2018/19 смогут "обмениваться кругами" по обоюдному согласию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне-2018/19 смогут по обоюдному согласию менять очередность очных домашних и гостевых матчей. Об этом журналистам рассказал президент лиги Сергей Прядкин.

В пятницу состоялось общее собрание РФПЛ, на котором был утвержден календарь на следующий сезон.

"Достаточно сложно формировать календарь, особенно это касается туров, запланированных на раннюю зиму и раннюю весну. Мы разрешили клубам согласовывать обмен кругами. Если клубу из холодного региона попадает игра, например, в зимнее время, то мы разрешаем ему поменяться с соперником по обоюдному согласию. Это будет возможно даже по ходу чемпионата", - сказал Прядкин.

Первый тур РФПЛ сезона-2018/19 запланирован на 29 июля.