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Полузащитник Бийол перешел из словенского "Рудара" в ЦСКА

Спорт
22 июня, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

19-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с российским клубом

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ТАСС, 22 июня. Российский футбольный клуб ЦСКА договорился со словенским "Рударом" о переходе полузащитника Яка Бийола. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

19-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с клубом. В пятницу словенский игрок прибыл в австрийский Бац-Тацмансдорф, где ЦСКА проводит межсезонный сбор, и приступил к работе в команде.

Бийол является футболистом молодежной сборной Словении. В составе "Рудара" полузащитник провел в прошедшем сезоне 30 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.

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