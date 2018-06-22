Полузащитник Бийол перешел из словенского "Рудара" в ЦСКА

ТАСС, 22 июня. Российский футбольный клуб ЦСКА договорился со словенским "Рударом" о переходе полузащитника Яка Бийола. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

19-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с клубом. В пятницу словенский игрок прибыл в австрийский Бац-Тацмансдорф, где ЦСКА проводит межсезонный сбор, и приступил к работе в команде.

Бийол является футболистом молодежной сборной Словении. В составе "Рудара" полузащитник провел в прошедшем сезоне 30 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.