РФПЛ закупит термометры для измерения температуры перед матчами сезона-2018/19

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) закупит термометры единого образца, которые будут использоваться для измерения температуры воздуха и газона перед матчами сезона-2018/19. Об этом журналистам рассказал глава лиги Сергей Прядкин.

В прошлом сезоне много споров вызвала процедура измерения температуры воздуха и газона перед матчем 1/4 финала Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком". Каждая сторона пользовалась своим оборудованием, из-за чего показатели различались.

"Были утверждены регламентные нормы, касающиеся температурных режимов. Также мы четко прописали порядок измерения и определения температуры, чтобы не было такого - кто-то измеряет на бровке, кто-то в центре поля. Кроме того, лига закупит термометры единого образца. Они будут храниться в лиге, и выезжающий на матчи делегат будет брать эти термометры", - сказал Прядкин.

В следующем сезоне на декабрь запланировано проведение двух туров РФПЛ.