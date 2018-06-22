Власти: для окупаемости стадиона "Калининград" "Балтика" должна выйти в РФПЛ

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Бизнес-модель по окупаемости стадиона в Калининграде, который построен к чемпионату мира по футболу, будет работать в случае выхода местного футбольного клуба "Балтика" в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров клуба, заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

"Бизнес-модель [содержания стадиона] у нас есть, и называется она ФК "Балтика". То есть в любом случае без "Балтики" в РФПЛ бизнес-модель стадиона не работает. Нам нужна "Балтика" в РФПЛ", - сказал Шендерюк-Жидков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что региональные власти также в настоящее время прорабатывают вопрос о содержании стадиона, в частности, они смотрят на опыт других регионов, где на аренах организовывают фитнес-центры и офисные пространства. "Все это есть, все это предложено. Мы взяли общие модели, но нам нужно понять, как они лягут на калининградский рынок. После завершения чемпионата мира по футболу мы этим и займемся", - отметил председатель совета директоров клуба.

Как сообщалось ранее, стадион "Калининград" построен за сумму порядка 18 млрд рублей к чемпионату мира по футболу и в настоящее время находится в собственности федеральных властей. В правительстве Калининградской области ожидают, что стадион перейдет в их собственность с 1 января 2019 года.

После этого арену на острове Октябрьский планируют сделать базовой для областного футбольного клуба "Балтика", который в настоящее время выступает в Футбольной национальной лиге. Клуб занял пятое место в завершившемся розыгрыше лиги.

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко также ранее высказывала мнение, что для окупаемости стадиона его необходимо использовать не только как спортивную арену, но и как место для проведения концертов, выставок, шоу и других культурно-массовых мероприятий.