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Первое дерби между "Спартаком" и ЦСКА в новом сезоне РФПЛ запланировано на 23 сентября

Спорт
22 июня, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Первый тур премьер-лиги нового сезона запланирован на 29 июля

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Первое дерби московских команд "Спартак" и ЦСКА в сезоне-2018/19 Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) пройдет 23 сентября, второй матч запланирован на 7 апреля. Об этом стало известно из календаря, поступившего в распоряжение ТАСС.

Первый тур премьер-лиги нового сезона запланирован на 29 июля. Чемпион страны "Локомотив" встретится в гостях с "Уфой", серебряный призер турнира ЦСКА в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов", а бронзовый призер "Спартак" примет "Оренбург". Последний тур перед зимней паузой будет сыгран 9 декабря, чемпионат возобновится 3 марта.

ЦСКА и "Спартак" сыграют между собой 23 сентября (на поле армейцев) и 7 апреля. Дерби "Спартака" и "Локомотива" пройдут 5 августа (на поле "Локомотива") и 2 декабря. Последний тур запланирован на 26 мая.

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