Шесть клубов из нижней восьмерки РФПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Шесть клубов из нижней восьмерки турнирной таблицы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) поддержали идею расширения лиги до 18 команд. Об этом после общего собрания лиги рассказал журналистам президент РФПЛ Сергей Прядкин.

В пятницу состоялось общее собрание РФПЛ.

"Мы опросили клубы. За расширение выступают шесть клубов, все они из нижней восьмерки. Есть те, кто против и воздержался. Также я знаю один клуб, который выступает за сокращение лиги", - сказал Прядкин.

С 1998 года в состав премьер-лиги (ранее - высшего дивизиона) входят 16 команд.