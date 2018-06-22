Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карякин занимает второе место после девяти туров на шахматном турнире в Париже

Спорт
22 июня, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В седьмом туре Карякин сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Карякин

Сергей Карякин

© EPA/PETER FOLEY

ТАСС, 22 июня. Российский гроссмейстер Сергей Карякин делит второе место с американцем Хикару Накамурой после девяти туров на этапе Гран-тура, который проходит в Париже.

В седьмом туре Карякин сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном. Другой российский гроссмейстер Владимир Крамник проиграл американцу Фабиано Каруане, а Александр Грищук сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом. Накамура сыграл вничью со своим соотечественником Уэсли Со, а француз Максим Вашье-Лаграв победил азербайджанца Шахрияра Мамедьярова.

В восьмом туре Карякин сыграл вничью с Со, Крамник - с Вашье-Лагравом. Грищук проиграл Мамедьярову, Каруана победил Ароняна, а Накамура - Ананда. В девятом туре Карякин сыграл вничью с Каруаной, Крамник обыграл Грищука, Вашье-Лаграв победил Ароняна. Вничью завершились партии между Со и Анандом и между Накамурой и Мамедьяровым.

После девяти туров Со единолично лидирует в таблице, набрав 12 очков. Второе место делят Карякин и Накамура (по 11 очков), далее идут Вашье-Лаграв, Ананд, Аронян (по 9), Каруана (8), Крамник, Мамедьяров и Грищук (7).

Призовой фонд парижского этапа Гран-тура составляет $150 тыс. Гроссмейстеры провели девять туров в быстрые шахматы, теперь они сыграют 18 туров в блиц. Турнир завершится 24 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зампостпреда РФ заявил, что резолюция по Приднестровью нанесет ущерб репутации ГА ООН
2
Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Генассамблея ООН приняла проект резолюции Молдавии по выводу военных РФ из Приднестровья
5
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
6
Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства
7
Чубайс заявил, что в России, как и во всем мире, будут инвестировать пенсионные деньги
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости