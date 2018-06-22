"Уфа" хочет поменяться домашними матчами с рядом клубов в новом сезоне РФПЛ

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Уфа" планирует поменяться кругами с рядом соперников по чемпионату России сезона-2018/19, чтобы играть в комфортных условиях. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В пятницу общее собрание Российской футбольной премьер-лиги утвердило календарь чемпионата России. По словам президента премьер-лиги Сергея Прядкина, клубы получат возможность меняться кругами по ходу сезона в зависимости от погодных условий. Последний матч перед зимним перерывом в чемпионате запланирован на 9 декабря, возобновится сезон 3 марта.

"Мы будем в этом плане смотреть, изучим особенно последние игры и начало весенних матчей и обязательно с коллегами будем меняться. Они уже вопросы задают, - сказал Газизов. - Нам желательно не играть дома в начале весны, потому что в Уфе может быть любая погода, и в конце ноября- декабре, играть в южных краях".

"Календарь сложный - в начале играем с чемпионом страны, потом предстоят тяжелые игры. Мы в это время также стартуем в Лиге Европы: когда-то этот опыт надо приобретать, поэтому мы двигаемся, готовимся к чемпионату и еврокубку и надеемся, что у нас все получится", - добавил Газизов.

Старт нового сезона чемпионата России запланирован на 29 июля. Российский футбольный союз должен утвердить календарь премьер-лиги.