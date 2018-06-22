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IAAF одобрила заявки 34 российских атлетов для участия в международных соревнованиях

Спорт
22 июня, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Легкоатлеты смогут выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов

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Штаб-квартира IAAF в Монако

Штаб-квартира IAAF в Монако

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 22 июня. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 34 российских спортсменов для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

Отмечается, что четыре спортсмена получили допуск для участия в чемпионате мира для атлетов в возрасте до 20 лет и чемпионате Европы (спортсмены до 18 лет). Еще 14 легкоатлетов получили право участвовать только в чемпионате мира (до 20 лет), 16 - в чемпионате Европы (до 18 лет). Срок подачи заявок на участие в обоих турнирах истекает 25 июня.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года.

В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

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