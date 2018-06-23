Мужская сборная России по волейболу досрочно вышла в "Финал шести" Лиги наций

ТАСС, 23 июня. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Италии в первом матче пятого тура Лиги наций. Встреча прошла в итальянской Модене. Эта победа позволила сборной России досрочно гарантировать себе выход в "Финал шести" турнира.

Матч завершился со счетом 3-0 в пользу российской сборной. Самым результативным волейболистом встречи стал диагональный сборной Италии Иван Зайцев, набравший 15 очков. В составе сборной России больше всего очков набрал центральный блокирующий Дмитрий Мусэрский (12).

В турнирной таблице сборная России поднялась на второе место, в активе команды 31 очко и 10 побед в 13 матчах. Российская команда уже не сможет опуститься ниже шестого места, гарантировав себе выход в "Финал шести". Лидирует в таблице сборная Франции (32 очка, 11 побед), третье место занимают американцы (30 очков, 10 побед), обе команды также обеспечили себе участие в "Финале шести". Сборная Италии занимает седьмое место (21 очко, семь побед).

В следующем матче сборная России сыграет с командой США. Итальянцы встретятся с французами. Обе встречи пройдут 23 июня.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при. Каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу. По итогам предварительных матчей, которые пройдут с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Франции. Если французы пробьются в первую пятерку, то в финале выступит и шестая команда по итогам предварительной стадии.

"Финал шести" Лиги наций пройдет с 4 по 8 июля в коммуне Вильнёв-д'Аск.