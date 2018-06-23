Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мужская сборная России по волейболу досрочно вышла в "Финал шести" Лиги наций

Спорт
23 июня, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В первом матче пятого тура Лиги наций россияне победили команду Италии со счетом 3-0

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 июня. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Италии в первом матче пятого тура Лиги наций. Встреча прошла в итальянской Модене. Эта победа позволила сборной России досрочно гарантировать себе выход в "Финал шести" турнира.

Матч завершился со счетом 3-0 в пользу российской сборной. Самым результативным волейболистом встречи стал диагональный сборной Италии Иван Зайцев, набравший 15 очков. В составе сборной России больше всего очков набрал центральный блокирующий Дмитрий Мусэрский (12).

Смотрите также

Российские волейболисты обыграли немцев в матче Лиги наций

Российские волейболисты обыграли сборную Японии в матче Лиги наций

Российские волейболисты обыграли сборную Аргентины в матче Лиги наций

Российские волейболистки обыграли японок в заключительном матче в Лиге наций

В турнирной таблице сборная России поднялась на второе место, в активе команды 31 очко и 10 побед в 13 матчах. Российская команда уже не сможет опуститься ниже шестого места, гарантировав себе выход в "Финал шести". Лидирует в таблице сборная Франции (32 очка, 11 побед), третье место занимают американцы (30 очков, 10 побед), обе команды также обеспечили себе участие в "Финале шести". Сборная Италии занимает седьмое место (21 очко, семь побед).

В следующем матче сборная России сыграет с командой США. Итальянцы встретятся с французами. Обе встречи пройдут 23 июня.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при. Каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу. По итогам предварительных матчей, которые пройдут с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Франции. Если французы пробьются в первую пятерку, то в финале выступит и шестая команда по итогам предварительной стадии.

"Финал шести" Лиги наций пройдет с 4 по 8 июля в коммуне Вильнёв-д'Аск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ
2
Генассамблея ООН приняла проект резолюции Молдавии по выводу военных РФ из Приднестровья
3
Демпартия Молдавии надеется на толчок в переговорах по Приднестровью после резолюции ООН
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
Как выглядят стадионы ЧМ-2018 из космоса и с земли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости