Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" выбрал россиянина Кравцова под девятым номером на драфте НХЛ

ТАСС, 23 июня. Нападающий Виталий Кравцов, признанный лучшим молодым игроком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2017/18, был выбран под общим девятым номером на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), россиянина выбрал клуб "Нью-Йорк Рейнджерс". Церемония драфта проходит в Далласе.

Кравцов стал вторым российским хоккеистом, выбранным на драфте НХЛ 2018 года. Ранее под вторым номером был выбран Андрей Свечников, который продолжит карьеру в "Каролине". Под первым номером "Баффало" выбрал шведского защитника Расмуса Далина.

18-летний Кравцов является воспитанником хоккейной школы "Трактора", в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 нападающий принял участие в 35 матчах, забросив в них четыре шайбы и отдав три результативные передачи. По ходу плей-офф Кравцов стал одним из лидеров "Трактора" и набрал 11 очков (6 шайб + 5 передач) в 16 играх Кубка Гагарина.

Челябинский клуб дошел до финала Восточной конференции, где в четырех матчах проиграл будущему победителю турнира - казанскому "Ак Барсу". Весной этого года нападающий был впервые вызван в олимпийскую сборную России для участия в Кубке АЛРОСА с 26 по 28 апреля, в рамках которого Кравцов провел три матча за российскую команду, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу.

Kravtsov in his new #NYR sweater! #NYRDraft ⚪️⚪️ pic.twitter.com/axHRKqIg2f — New York Rangers (@NYRangers) 23 июня 2018 г.