Представители Свечникова рады, что россиянина на драфте НХЛ выбрала "Каролина"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Представители Андрея Свечникова очень довольны, что 18-летнего российского нападающего выбрал клуб "Каролина Харрикейнз" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС рассказал агент хоккеиста Марк Гандлер.

Первый раунд драфта НХЛ состоялся в ночь на субботу в Далласе. Свечников был выбран под общим вторым номером драфта после 18-летнего шведского защитника Расмуса Далина, которого выбрал клуб "Баффало". Помимо Свечникова в первом раунде были выбраны россияне Виталий Кравцов (9-й номер, "Нью-Йорк Рейнджерс") и Григорий Денисенко (15-й, "Флорида").

"Вся команда Свечникова очень рада, что Андрея выбрала "Каролина". Это организация высокого уровня с профессиональным и страстным владельцем, отличным тренером и большим набором молодых и перспективных игроков", - сказал Гандлер.

Свечников в прошедшем регулярном сезоне юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL) провел 44 игры за "Бэрри Кольтс", в которых набрал 72 очка (40 шайб + 32 передачи). В плей-офф он забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач в восьми играх. Также Свечников был признан лучшим новичком команды в сезоне.

"Каролина" не принимала участия в розыгрышах плей-офф НХЛ на протяжении последних девяти сезонов. За команду выступает 23-летний российский нападающий Валентин Зыков.

Следующие раунды драфта НХЛ 2018 года пройдут в ночь на воскресенье.