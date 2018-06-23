Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский защитник Алексеев выбран "Вашингтоном" в первом раунде драфта НХЛ

Спорт
23 июня, 6:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Александр Алексеев был выбран под общим 31-м номером

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 июня. Защитник Александр Алексеев выбран клубом "Вашингтон" под общим 31-м номером на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Далласе.

Алексеев был выбран под заключительным номером первого раунда и стал четвертым российским хоккеистом, выбранным в первом раунде драфта 2018 года. Ранее под вторым номером "Каролиной" был выбран 18-летний Андрей Свечников, под девятым номером клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" выбрал Виталия Кравцова, признанного лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги прошлого сезона, под 15-м номером "Флорида" забрала с драфта форварда Григория Денисенко.

Смотрите также

Представители Свечникова рады, что россиянина на драфте НХЛ выбрала "Каролина"

"Каролина" выбрала россиянина Свечникова под вторым номером на драфте НХЛ

"Флорида" под 15-м номером на драфте НХЛ выбрала россиянина Денисенко

Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" выбрал россиянина Кравцова под девятым номером на драфте НХЛ

Алексеев в прошлом сезоне выступал в клубе юниорской Западной хоккейной лиги (WHL) "Ред Дир". Защитник сыграл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 очков (7 шайб + 30 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 5 очков (2+3) в трех матчах.

"Вашингтон", в составе которого выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Агентство Bloomberg удалило из публикации карту с Крымом по просьбе Украины
2
Еще одному аргентинцу запретили посещать матчи ЧМ-2018 из-за непристойного поведения
3
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
4
Демпартия Молдавии надеется на толчок в переговорах по Приднестровью после резолюции ООН
5
Швейцарцы подарили ЧМ-2018 первую волевую победу, Неймар приблизился к Роналдо и Пеле
6
Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости