Российский защитник Алексеев выбран "Вашингтоном" в первом раунде драфта НХЛ

ТАСС, 23 июня. Защитник Александр Алексеев выбран клубом "Вашингтон" под общим 31-м номером на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Далласе.

Алексеев был выбран под заключительным номером первого раунда и стал четвертым российским хоккеистом, выбранным в первом раунде драфта 2018 года. Ранее под вторым номером "Каролиной" был выбран 18-летний Андрей Свечников, под девятым номером клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" выбрал Виталия Кравцова, признанного лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги прошлого сезона, под 15-м номером "Флорида" забрала с драфта форварда Григория Денисенко.

Алексеев в прошлом сезоне выступал в клубе юниорской Западной хоккейной лиги (WHL) "Ред Дир". Защитник сыграл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 очков (7 шайб + 30 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 5 очков (2+3) в трех матчах.

"Вашингтон", в составе которого выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф.