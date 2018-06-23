Николишин: хоккеист Свечников станет игроком основы "Каролины" в следующем сезоне НХЛ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий Андрей Свечников, выбранный под вторым номером драфта клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина", сможет закрепиться в основном составе команды уже в следующем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады-2002 в составе сборной России Андрей Николишин.

В субботу в первом раунде драфта НХЛ были выбраны четыре российских хоккеиста: Свечников, Виталий Кравцов (девятый номер, "Нью-Йорк Рейнджерс"), Григорий Денисенко (15-й, "Флорида") и Александр Алексеев (31-й, "Вашингтон"). Первым был выбран шведский защитник Расмус Далин ("Баффало").

"Свечников уже созрел для НХЛ и в следующем сезоне будет игроком основы, - подчеркнул Николишин. - Он и в тестах, и по всем остальным показателям был сильнейшим. У него не будет проблем с адаптацией. Никто такого игрока просто так отдавать на драфте не стал бы, "Каролине" повезло, что он им достался".

Нападающий челябинского "Трактора" Кравцов и ярославского "Локомотива" Денисенко имеют контракты со своими клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на один и два сезона соответственно. "У Кравцова в будущем очень хорошие перспективы в НХЛ, он хорошо себя зарекомендовал, играет в КХЛ, - отметил эксперт. - Парень очень талантливый, трудолюбивый, неординарный. Думаю, что приход тренера Германа Титова с его опытом игры в НХЛ и знаниями поможет еще больше раскрыться Кравцову".

"Денисенко пока далек от приезда в НХЛ. Он проявил себя только на молодежном уровне, только начал привлекаться к играм за основную команду "Локомотив", ему предстоит еще долгий путь. То, что он выбран в первом раунде говорит о том, что оценили его потенциал, технический талант. Но ему нужно еще зарекомендовать себя на взрослом уровне, а дальше уже время покажет, как он будет развиваться", - подытожил Николишин.

Остальные раунды драфта 2018 года состоятся в ночь на воскресенье. Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 стартует 6 октября.