Овечкин поздравил Алексеева, выбранного "Вашингтоном" в первом раунде драфта НХЛ

ТАСС, 23 июня. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин поздравил защитника Александра Алексеева, которого "Кэпиталз" выбрали в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги под общим 31-м номером. Об этом сообщил Алексеев, которого цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ.

В ночь на субботу в Далласе прошел первый раунд драфта НХЛ. "Вашингтон" в первом раунде выбирал последним и взял 18-летнего Алексеева. Через несколько минут после выбора Алексееа лично поздравил капитан "Вашингтона" Овечкин.

"Он сказал мне: "Ждем не дождемся! Нам нужен такой большой и высокий защитник, как ты, чтобы всех устрашать", - сказал Алексеев.

Алексеев в прошлом сезоне выступал в клубе юниорской Западной хоккейной лиги (WHL) "Ред Дир". Защитник сыграл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 очков (7 шайб + 30 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 5 очков (2+3) в трех матчах.

"Вашингтон", в составе которого также выступают Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф.