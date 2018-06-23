Газон стадиона "Уфы" должен получить сертификат УЕФА в конце следующей недели

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Газон стадиона "Нефтяник", который является домашней ареной "Уфы", получит сертификат Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), разрешающий проведение матчей, в конце следующей недели. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

"Уфа" по итогам минувшего сезона добилась права играть в Лиге Европы. Клуб стартует в нем со второго раунда, где сыграет с победителем пары первого квалификационного раунда "Широки Бриега" (Босния и Герцеговина) - "Домжале" (Словения).

"Все у нас готово: лицензию УЕФА мы получили, стадион допущен, сейчас должны прийти и документы по полю. Проблем пока никаких нет, но на руках еще сертификата нет. К концу следующей недели это все будет, так что все нормально", - сказал Газизов.

"Мелкие вопросы, связанные со стадионом, мы доделали. После чемпионата мы в поле добавили крошки, привели газон в соответствие с нормами, как мы делаем каждый год", - добавил он.

Первый матчи второго квалификационного раунда "Уфа" проведет дома 26 июля, ответный - 2 августа в гостях.