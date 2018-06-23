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Мещеряков: ФК "Локомотив" не ведет переговоры о продаже Кверквелии или Миранчуков

Спорт
23 июня, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Ранее в ряде российских и британских СМИ появлялась информация, что Кверквелия может перейти в английский "Лестер", а Миранчуками интересуются московский "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит"

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Алексей Миранчук, Джефферсон Фарфан и Антон Миранчук (слева направо)

Алексей Миранчук, Джефферсон Фарфан и Антон Миранчук (слева направо)

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Локомотив" Соломон Кверквелия и полузащитники Алексей и Антон Миранчуки пока что не продаются, клуб не ведет ни с кем переговоров. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Ранее в ряде российских и британских СМИ появлялась информация, что Кверквелия может перейти в английский "Лестер", а Миранчуками интересуются московский "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит".

"Сейчас муссируют историю про Соломона. Клуб не ведет переговоры ни с кем, и не планирует. Он не продается, это касается и Миранчуков. Цена на них должна быть такая, что мама не горюй - если поступит такое предложение после чемпионата мира, рассмотрим, но пока что они не продаются", - сказал Мещеряков.

В прошлом сезоне "Локомотив" стал чемпионом России, а Кверквелия и братья Миранчуки являются одними из лидеров команды. Сейчас полузащитники выступают за сборную России на чемпионате мира 2018 года. Турнир завершится 15 июля.

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