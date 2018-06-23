Шварцман финишировал шестым в первой гонке этапа европейской "Формулы-3" в Германии

ТАСС, 23 июня. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман занял шестое место в первой гонке третьего этапа европейской "Формулы-3", который проходит в немецком Нюрнберге.
Победу одержал итальянец Маркус Армстронг (Prema), вторым финишировал эстонец Ральф Арон (Prema), третьим - индиец Джехан Дарувала (Carlin).
Россиянин Артем Петров (Van Amersfoort Racing) стал 13-м, Никита Троицкий (Carlin) - 22-м. Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера - Мик Шумахер - финишировал пятым.
Вторая и третья гонки этапа пройдут в воскресенье.
Троицкий и Шварцман являются членами программы развития российского автоспорта SMP Racing. Шварцман также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари".