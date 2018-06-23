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Шварцман финишировал шестым в первой гонке этапа европейской "Формулы-3" в Германии

Спорт
23 июня, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Победу одержал итальянец Маркус Армстронг, вторым финишировал эстонец Ральф Арон, третьим - индиец Джехан Дарувала

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ТАСС, 23 июня. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман занял шестое место в первой гонке третьего этапа европейской "Формулы-3", который проходит в немецком Нюрнберге.

Победу одержал итальянец Маркус Армстронг (Prema), вторым финишировал эстонец Ральф Арон (Prema), третьим - индиец Джехан Дарувала (Carlin).

Россиянин Артем Петров (Van Amersfoort Racing) стал 13-м, Никита Троицкий (Carlin) - 22-м. Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера - Мик Шумахер - финишировал пятым.

Вторая и третья гонки этапа пройдут в воскресенье.

Троицкий и Шварцман являются членами программы развития российского автоспорта SMP Racing. Шварцман также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари".

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