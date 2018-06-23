Россиянин Мазепин занял третье место в первой гонке этапа GP3 во Франции

ТАСС, 23 июня. Российский пилот команды ART Никита Мазепин финишировал третьим в первой гонке второго этапа серии GP3, который проходит во Франции.

Победу одержал француз Дориан Бокколаччи (MP Motorsport), вторым финишировал его соотечественник Антуан Юбер (ART).

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Россиянин Мазепин является гонщиком программы развития команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". Прошедший сезон Мазепин провел в европейской "Формуле-3" и занял 10-е место по итогам чемпионата. В 2013 году чемпионом GP3 стал российский гонщик Даниил Квят.