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Россиянин Мазепин занял третье место в первой гонке этапа GP3 во Франции

Спорт
23 июня, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Победу одержал француз Дориан Бокколаччи, вторым финишировал его соотечественник Антуан Юбер

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ТАСС, 23 июня. Российский пилот команды ART Никита Мазепин финишировал третьим в первой гонке второго этапа серии GP3, который проходит во Франции.

Победу одержал француз Дориан Бокколаччи (MP Motorsport), вторым финишировал его соотечественник Антуан Юбер (ART).

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Россиянин Мазепин является гонщиком программы развития команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". Прошедший сезон Мазепин провел в европейской "Формуле-3" и занял 10-е место по итогам чемпионата. В 2013 году чемпионом GP3 стал российский гонщик Даниил Квят.

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