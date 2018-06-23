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Тренер ФК "Витесс" Слуцкий доволен пребыванием в Арнеме

Спорт
23 июня, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В нынешнее межсезонье 47-летний тренер подписал контракт с голландским "Витессом" на два года

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Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Главный тренер голландского футбольного клуба "Витесс" из Арнема россиянин Леонид Слуцкий рассказал, что чувствует себя в городе как дома. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.

"В воскресенье будет первая тренировка, где я оценю возможности всей команды. На данный момент я видел лишь немногих. 26 июля будет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Надеюсь, наши болельщики нам помогут своим настроением, особенно дома", - рассказал Слуцкий.

"Я чувствую себя здесь как дома. Мне нравятся традиции вашей страны, история, конечно же люди. Для меня первое впечатление - самое важное. Мне нравится это место, и надеюсь, что болельщикам выбор меня как главного тренера тоже нравится", - добавил тренер.

Слуцкий был главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год. Трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнее межсезонье 47-летний тренер подписал контракт с голландским "Витессом" на два года.

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