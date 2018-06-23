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Испанские футболисты Иско и Пике получат награду за спасение птицы во время игры ЧМ-2018

Спорт
23 июня, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Игроки получат награду "Герой животных"

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ТАСС, 23 июня. Футболисты сборной Испании Иско и Жерар Пике получат награду от организации PETA за спасение птенца во время матча чемпионата мира в России против команды Ирана. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

В среду на стадионе "Казань-Арена" сборная Испании обыграла команду Ирана со счетом 1:0. По ходу первого тайма Иско и Пике заметили на газоне небольшую птицу и попросили приостановить игру. Футболисты убрали птенца с поля, чтобы его никто не раздавил, и матч продолжился.

Организация "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) сообщила, что оба футболиста будут отмечены за спасение птицы. Они получат награду "Герой животных". PETA - зоозащитная организация, которая борется за права животных.

Сборная Испании на групповом этапе чемпионата мира - 2018 набрала четыре очка по итогам двух встреч и делит первое место с командой Португалии (4), опережая сборные Ирана (3) и Марокко (0). В первом матче испанские футболисты сыграли вничью с командой Португалии (3:3). В заключительной игре группового этапа подопечные Фернандо Йерро встретятся с командой Марокко 25 июня в Калининграде.

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Испанские футболисты Иско и Пике получат награду за спасение птицы во время игры ЧМ-2018
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