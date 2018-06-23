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Легкоатлетка Ласицкене одержала 44-ю победу подряд, выиграв турнир в Жуковском

Спорт
23 июня, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Второе место заняла Татьяна Ермаченкова, третьей стала Татьяна Одинева

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на Мемориале Евстратова, который проходит в подмосковном городе Жуковский.

25-летняя Ласицкене показала результат 2,01 метра. Второе место заняла Татьяна Ермаченкова (1,88), третьей стала Татьяна Одинева (1,88).

Мемориал Евстратова стал 44-м турниром подряд, на котором Ласицкене заняла первое место. Победная серия российской легкоатлетки началась в июле 2016 года на Всероссийской летней Универсиаде. За этот период россиянка выиграла чемпионат мира и чемпионат мира в помещении, а также все этапы "Бриллиантовой лиги", в которых принимала участие.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года, также россиянка стала победительницей финала "Бриллиантовой лиги" 2017 года. Ей принадлежит рекорд по количеству побед в прыжках в высоту на этапах "Бриллиантовой лиги" - 15.

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