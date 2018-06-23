Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские фехтовальщики выступят на чемпионате мира в Китае в том же составе, что и на ЧЕ

Спорт
23 июня, 18:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

На чемпионате Европы в сербском Нови-Саде российские фехтовальщики победили в общекомандном зачете, завоевав 11 медалей - шесть золотых, две серебряные и три бронзовые

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов

Вице-президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Состав сборной России по фехтованию после чемпионата Европы практически не претерпит изменений к чемпионату мира, который пройдет в китайском Уси. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Ильгар Мамедов.

"Команда, которая выступала в Сербии, практически не претерпит изменений. Утверждение состава команды пройдет 28 июля на бюро исполкома Федерации фехтования России", - рассказал Мамедов.

На чемпионате Европы в сербском Нови-Саде российские фехтовальщики победили в общекомандном зачете, завоевав 11 медалей - шесть золотых, две серебряные и три бронзовые. Золото завоевали Софья Великая (сабля), Алексей Черемисинов (рапира), Инна Дериглазова (рапира), мужская сборная (в рапире и шпаге) и женская сборная (сабля).

"Фехтование такой вид спорта, где трудно прогнозировать результат, и морально ожидание результата и неизвестность многие не выдерживают, перегорают - спортсмен с 7 утра до 10 вечера в зале, - отметил Мамедов. - Но мы всегда говорим спортсмену - надо выходить и драться, тогда будет результат. Выиграл - молодец, нет - забудь и иди вперед, думай оперативно, иди от укола к уколу".

"Нам повезло, что вернулась лидер команды Соня Великая, которая своим фехтованием показала, что такое профессиональное отношение к делу - три-четыре месяца подготовки, и она снова в элите, - подчеркнул тренер. - Я как рапирист хочу отметить победу Черемисинова, что творил! А в командной рапире со счетом 45:10 мы победили французов. Соперник, который в последнее время постоянно у нас выигрывал, долго приходил в себя, пытаясь понять, что же это было".

Мамедов отметил, что золотых медалей могло быть еще больше: "Камиль Ибрагимов вел в финале 12:9, но неосознанно начал идти назад - в сабле это самоубийство. Виолетта Колобова в финале тоже вела 12:7 у эстонки, но потом проиграла, в женской командной рапире мы уступили один укол итальянкам. Так что медалей могло быть и больше". Чемпионат мира по фехтованию пройдет в китайском Уси 19-27 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР сообщили, что отразили нападение украинских сил на южном направлении
2
МИД Приднестровья: решения о выводе военных РФ не могут приниматься без Тирасполя
3
Источник: резолюция о выводе войск РФ из Приднестровья принципиально не изменит ситуацию
4
Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем
5
Испанские футболисты Иско и Пике получат награду за спасение птицы во время игры ЧМ-2018
6
МИД РФ прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости