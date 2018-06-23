Российские фехтовальщики выступят на чемпионате мира в Китае в том же составе, что и на ЧЕ

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Состав сборной России по фехтованию после чемпионата Европы практически не претерпит изменений к чемпионату мира, который пройдет в китайском Уси. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Ильгар Мамедов.

"Команда, которая выступала в Сербии, практически не претерпит изменений. Утверждение состава команды пройдет 28 июля на бюро исполкома Федерации фехтования России", - рассказал Мамедов.

На чемпионате Европы в сербском Нови-Саде российские фехтовальщики победили в общекомандном зачете, завоевав 11 медалей - шесть золотых, две серебряные и три бронзовые. Золото завоевали Софья Великая (сабля), Алексей Черемисинов (рапира), Инна Дериглазова (рапира), мужская сборная (в рапире и шпаге) и женская сборная (сабля).

"Фехтование такой вид спорта, где трудно прогнозировать результат, и морально ожидание результата и неизвестность многие не выдерживают, перегорают - спортсмен с 7 утра до 10 вечера в зале, - отметил Мамедов. - Но мы всегда говорим спортсмену - надо выходить и драться, тогда будет результат. Выиграл - молодец, нет - забудь и иди вперед, думай оперативно, иди от укола к уколу".

"Нам повезло, что вернулась лидер команды Соня Великая, которая своим фехтованием показала, что такое профессиональное отношение к делу - три-четыре месяца подготовки, и она снова в элите, - подчеркнул тренер. - Я как рапирист хочу отметить победу Черемисинова, что творил! А в командной рапире со счетом 45:10 мы победили французов. Соперник, который в последнее время постоянно у нас выигрывал, долго приходил в себя, пытаясь понять, что же это было".

Мамедов отметил, что золотых медалей могло быть еще больше: "Камиль Ибрагимов вел в финале 12:9, но неосознанно начал идти назад - в сабле это самоубийство. Виолетта Колобова в финале тоже вела 12:7 у эстонки, но потом проиграла, в женской командной рапире мы уступили один укол итальянкам. Так что медалей могло быть и больше". Чемпионат мира по фехтованию пройдет в китайском Уси 19-27 июля.