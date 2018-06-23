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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции, Сироткин - 19-й

Спорт
23 июня, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Вторым стал его партнер по команде "Мерседес" Валттери Боттас из Финляндии, третьим - немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель

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Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 23 июня. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Франции.

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 30,029 секунды. Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас из Финляндии (1.30,147). Третьим - немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (1.30,400).

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" 75-й раз в карьере. Он является рекордсменом в истории "Формулы-1" по этому показателю. Впервые британец завоевал поул-позицию во Франции.

Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин не смог выйти во второй сегмент квалификации, показав 19-й результат (1.33,636). Его партнер по команде, канадец Лэнс Стролл, занял последнее, 20-е место (1.33,729).

Гран-при Франции вернулся в календарь "Формулы-1" впервые с 2008 года. Гонка пройдет в воскресенье на автодроме "Поль Рикар", расположенном недалеко от Марселя. Начало - 17:00 мск.

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