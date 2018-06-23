Бывший мексиканский голкипер Кампос назвал Яшина самым особенным вратарем в истории

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Советского вратаря Льва Яшина можно назвать самым особенным голкипером в истории. Такое мнение высказал бывший вратарь сборной Мексики по футболу Хорхе Кампос в интервью "Газете.Ru".

"Яшин был одним из лучших вратарей в истории. Я смотрел видео с его матчами, читал о нем, - это что-то особенное. Фотография Яшина на официальном плакате чемпионата мира - это очень красивая история для всех нас, бывших и нынешних вратарей. Думаю, таких особенных голкиперов, как он, больше никогда не было", - сказал Кампос.

Также мексиканец высказал мнение по поводу нынешнего голкипера российской сборной Игоря Акинфеева. "Это хороший вратарь. Да, Лосано забил на Кубке конфедераций в матче между нашими командами (сборная Мексики выиграла со счетом 2:1) немного смешной мяч после выхода Акинфеева, но в футболе такое бывает. На мой взгляд, в том эпизоде не было индивидуальной ошибки голкипера - будь я на его место, тоже бы вышел из ворот", - заявил Кампос.

Яшин всю карьеру провел в московском "Динамо", пять раз выиграв с командой чемпионат СССР и трижды став обладателем Кубка. В составе советской сборной голкипер по разу становился чемпионом Европы (1960) и Олимпийских игр (1956). Яшин является единственным в истории вратарем- обладателем "Золотого мяча". Награду, которую вручают лучшему игроку года в Европе, советский голкипер получил в 1963 году.