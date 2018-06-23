Кампос: Черчесов объединил сборную России, он хороший наставник

ТАСС, 23 июня. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов проделал большую работу, ему удалось создать единый коллектив на чемпионате мира. Такое мнение высказал бывший вратарь сборной Мексики по футболу Хорхе Кампос в интервью изданию "Газета.Ru".

Во вторник футболисты сборной России в Санкт-Петербурге обыграли команду Египта со счетом 3:1 и обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира. В матче открытия турнира сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Саудовской Аравии.

"Я знаком с Черчесовым - играл против него много лет назад, мы ведь оба были вратарями. Это хороший наставник, который проделал большую работу и сумел создать единый коллектив. Хотел бы его поздравить и пожелать пройти вашей сборной в плей-офф как можно дальше, пусть Мексика встретится с вами в финале", - сказал Кампос.

Черчесов стал главным тренером сборной России 10 августа 2016 года. Последний матч на групповом этапе чемпионата мира российские футболисты проведут против команды Уругвая. Встреча пройдет 25 июня на стадионе "Самара-Арена". Начало матча - 17:00 мск.

Кампос выступал за сборную Мексики с 1994 года по 2002 год и провел в составе команды 130 матчей. Дважды он становился обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ (1996, 1998), в 1999 году сборная Мексики с ним в составе выиграла Кубок конфедераций.