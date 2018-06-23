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Маркелов финишировал 15-м в первой гонке этапа "Формулы-2" во Франции

Спорт
23 июня, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский пилот команды Russian Time Артем Маркелов занял 15-е место в первой гонке пятого этапа серии "Формула-2", который проходит во Франции.

Победу одержал британец Джордж Расселл (ART), вторым финишировал бразилец Серхио Сетте Камара (Carlin), третьим - испанец Роберто Мери (MP Motorsport). Партнер Маркелова по Russian Time японец Тадасукэ Макино занял девятое место.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Russian Time является действующим чемпионом в командном зачете, а Маркелов - вице-чемпионом в личном.

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