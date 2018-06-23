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"Локомотив" объявил о возвращении футболиста Жемалетдинова

Спорт
23 июня, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Точные сроки соглашения не разглашаются, однако отмечается, что контракт долгосрочный

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Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Московский футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с нападающим Рифатом Жемалетдиновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Точные сроки соглашения не разглашаются, однако отмечается, что контракт долгосрочный.

"Заниматься футболом в Черкизове я начал еще дошкольником, поэтому это действительно возвращение - домой, в родной клуб. Был рад увидеть своих друзей, с которыми рос в академии, играл в "молодежке" и "основе". "Локомотив" за эти два года достиг больших успехов, и я приложу все усилия, чтобы дальше расти вместе с командой. Впереди интересный сезон: защита титула, Лига чемпионов", - рассказал 21-летний Жемалетдинов.

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"Рад, что Рифат присоединился к нашему клубу, - отметил главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. - Очень хочется, чтобы он заиграл у нас так, как остальные наши воспитанники: братья Миранчуки, Баринов, Лысов. Уверен, что у Рифата все получится - есть талант. Надеюсь, что он будет прилежно трудиться, тогда из него получится очень хороший игрок".

Жемалетдинов является воспитанником "Локомотива", в 2016 году перешел в казанский "Рубин". В сезоне-2017/18 нападающий провел 23 матча, забил три гола и сделал одну голевую передачу.

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