В Ингушетии прошел республиканский турнир "Праздник футбола", приуроченный к ЧМ-2018

МАГАС, 23 июня. /ТАСС/. Республиканский турнир "Праздник футбола", приуроченный к чемпионату мира по футболу - 2018, прошел в Ингушетии. 16 взрослых и восемь юношеских команд поборолись за главный трофей турнира, передает корреспондент ТАСС.

16 взрослых команд представляли сборные чемпионата мира. Все игроки были одеты в соответствующую той или иной команде форму.

"Люди, которые пришли и играть в футбол, и посмотреть, и поболеть, увидят, что в Ингушетии не только жив футбол, но он развивается, и маленькие футболисты, которые сегодня боролись за кубок, могут стать в будущем звездами футбола при должном усердии", - сказал ТАСС участник турнира и игрок сборной Франции (ФК "Малгобек") Ислам Цездоев.

Изначально турнир был обозначен как мероприятие, популяризующее футбол в регионе и на Кавказе, но во время соревнований за трофей развернулась нешуточная схватка.

"Праздник футбола был задуман как спортивное мероприятие, которое привлечет к занятию этим видом спорта больше молодежи, и матчи должны были пройти дружественные, но участники увлеклись и всерьез боролись за кубок. В итоге первое место заслуженно заняла сборная России (ФК "Вайнах"), второе место просто вырвала Хорватия (ФК "Олимп"), а третье забрала Португалия (ФК "Плиево"). Быть может, наш "Праздник футбола" окажется небольшим предсказанием исхода настоящего чемпионата мира", - сказала ТАСС пресс-секретарь министерства спорта Ингушетии Аиша Гапархоева.